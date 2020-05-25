Орловская область получит деньги из резервного фонда Правительства РФ

25 Май 2020 2020-05-25T09:39:48+03:00

Около 48 миллионов рублей на обеспечение сбалансированности бюджета региона

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Федеральный центр выделит Орловской области средства материальной поддержки. В казну региона поступит около 48 миллионов рублей из резервного фонда Правительства РФ, цель поступления: обеспечение сбалансированности бюджета.

Постановление о распределении средств между регионами России подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Общая сумма - более 100 миллиардов рублей.

- Средства направят в 56 субъектов Федерации, чьи налоговые и неналоговые поступления по состоянию на 1 мая 2020 года оказались ниже поступлений за два предыдущих года. Размер дотации для каждого из них определен с учетом первоочередных расходов региональных бюджетов. Орловской области распределено 47 млн 998 тыс. рублей, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Мера станет своеобразной поддержкой во время распространения коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU