В полиции озвучили подробности ДТП с четырьмя пострадавшими под Орлом

25 Май 2020 2020-05-25T09:30:43+03:00

Серьезная авария произошла в субботу, 23 мая, на трассе под Орлом Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Изменить размер текста: A A

В УГИБДД по Орловской области рассказали подробности серьезной аварии, произошедшей под Орлом в субботу 23 мая. В столкновении легковых автомобилей "Рено" и "Лада" пострадали четыре человека.

Все случилось на трассе М2 "Крым". Время было чуть за полдень, когда 48-летний водитель на иномарке "Рено Меган" (машина ехала со стороны Москвы в сторону Орла) выехал на встречную полосу, протаранил дорожное ограждение, а затем врезался в "Ладу", которая ехала по встречке в этот момент. От удара "Ладу" тоже отбросило в дорожное ограждение. Оба автомобиля серьезно пострадали.

Четыре человека пострадалиФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

Судя по фото с места аварии их капоты смяло, как жестяные банки. Извлекать людей из искореженных машин пришлось спасателям.

- В результате ДТП водители автомобилей "Рено" и "Лада Приора", а также пассажиры "Лады" (33-летняя женщина и мальчик 2014 года рождения), получили телесные повреждения, госпитализированы, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU