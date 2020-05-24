2020-05-24T17:48:36+03:00
Общество

Администрация Орла задолжала предпринимателям более 870 млн рублей

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность»
Наталья Меркулова
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Администрация Орла задолжала предпринимателям более 870 млн рублейАдминистрация Орла задолжала предпринимателям более 870 млн рублейФото: Архив "КП"
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Должностные лица администрации Орла попали под уголовную статью о халатности. Соответствующее дело уже заведено Следственными органами регионального СК России.

В результате прокурорской проверки предварительно установлено, что с января 2019 года были заключены муниципальные контракты с предпринимателями. Однако финансово договора не были обеспечены, в итоге частным фирмам задолжали более 870 млн рублей.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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