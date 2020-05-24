2020-05-24T11:54:37+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 24 мая

Рассказываем, в каких районах области зафиксировали новые случаи заражения
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 24 маяКоронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 24 маяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области на 24 мая подтверждено 1808 случаев заражения коронавирусной инфекцией жителей региона. По данным регионального оперштаба, прирост больных за сутки составил 68 человек. Рассказываем, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные и какова статистика в целом в каждом из районов региона.

Новые случаи коронавируса подтвердились в 13 районах Орловской области: в Орле (+30), Мценск, Мценский и Орловский районы – по 6, Хотынецкий, Шаблыкинский и Дмитровский – по 4, Сведрловский и Урицкий – по 3, Болховский, Новодеревеньковский и Кромской – по 2, Новосильский и Верховский – по 1 новому случаю заражения.

Общая картина, по данным регионального оперативного штаба, на сегодняшний день такая.

В Орле 736 инфицированных, в Мценске и Мценском районе 261, в Орловском 161, в Болховском 79.

Районы, в которых менее пятидесяти заболевших коронавирусом: Новосильский – 50, Свердловский - 48, Урицкий - 47, Новодеревеньковский -45, Ливны и Ливенский район - 40, Знаменский - 39, Хотынецкий - 42, Покровский - 32, Верховский - 31, Шаблыкинский – 30, Глазуновский - 29, Залегощенский - 23.

Районы, в которых менее двух десятков зараженных: Малоархангельский - 18, Краснозоренский – 14, Троснянский и Колпнянский – по 13, Дмитровский – 15, Кромском – 12.

По десять случаев заражения в Должанском, Корсаковском и Сосковском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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