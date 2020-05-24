2020-05-24T10:39:50+03:00
Общество

На последней неделе весны в Орле потеплеет

Однако пасмурная погода и дождь еще задержатся в регионе
Наталья Меркулова
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На последней неделе весны в Орле потеплеетНа последней неделе весны в Орле потеплеетФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Последняя неделя мая в Орловской области вновь выдастся пасмурной и дождливой. Однако с каждым днем будет все теплее и столбика термометров начнут подниматься вверх.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 25 мая ночью +5, днем +17 градусов. Ветер южный 2 м/с, пасмурно, дождь. Давление 748 мм рт.ст.

Во вторник 26 числа снова пасмурно и дождливо. В темное время суток +8 градуса, днем воздух прогреется до +16. Ветер с востока, скорость 3 м/с. Давление 749 мм рт.ст.

В среду 27 мая по-прежнему облачно, возможен небольшой дождь. Температура +8...+17 градусов, ветер сменит направление на северо-западное, скорость его всего 1 м/c. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

С четверга 28 числа дневная температура уже поднимется до +20. Будет облачно, временами дождь. В темное время суток термометры покажут +9 градуса. Давление 747 мм рт.ст., ветер вновь восточный 2 м/с.

В пятницу 29 мая +12…+22, пасмурно, дождь. В этот день поднимется сильный восточный ветер со скорость около 7 м/с. Давление 742 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, к последним майским выходным из-за туч выглянет солнце и в регионе продолжит теплеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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