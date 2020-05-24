Разведала, где тайник: орловчанка взяла у знакомой денег в долг и украла всю заначку

24 Май 2020 2020-05-24T10:06:21+03:00

В Ливнах девушка взяла у знакомой денег в долг, а потом украла и спрятанную заначку Фото: Архив "КП"

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В Ливнах местную жительницу обворовала ее собственная знакомая. 29-летняя девушка заглянула к ней в гости, что попросить небольшую сумму в долг, а ушла в итоге с 9 тысячами рублей.

Пока доверчивая женщина доставала из шкафа заначку, неожиданная гостья заметила, где та прячет деньги. Стоило хозяйке отвлечься, как девушка тайком забрала чужую сумку и ушла.

Вскоре все деньги она потратила, зато сумочку оставила у себя. Ее и нашли сотрудники полиции во время обыска.

- Ранее судимая девушка призналась в содеянном и пояснила, что похищенными деньгами распорядилась по своему усмотрению. В ее отношении возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU