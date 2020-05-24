В Орловской области выделят более 3 млн рублей на текущий ремонт больниц

24 Май 2020 2020-05-24T09:41:29+03:00

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Губернатор Андрей Клычков подписал распоряжении о выделении из резервного фонда Правительства Орловской области 3 миллионов 389 тысяч рублей на текущий ремонт больниц. В них запланировано развертывание дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее областная администрация сообщала о капитальном ремонте нескольких корпусов Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ. Решение же достройки «Титаника» (Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы) будут решать на федеральном уровне. Сейчас здание готово на 82%.

- Департаменту здравоохранения поручено продолжить мероприятия по развертыванию дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией из расчета: 1 койка на 1000 жителей – до 1 июня 2020 года; 2 койки на 1000 жителей – до 1 июля 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU