2020-05-24T09:41:29+03:00
Общество

В Орловской области выделят более 3 млн рублей на текущий ремонт больниц

Обновление произойдет в медицинских организациях для развертывания дополнительного коечного фонда
Наталья Меркулова
Поделиться:
Текущий ремонт в медицинских организациях пройдет для развертывания дополнительного коечного фонда. Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialТекущий ремонт в медицинских организациях пройдет для развертывания дополнительного коечного фонда. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
Изменить размер текста:

Губернатор Андрей Клычков подписал распоряжении о выделении из резервного фонда Правительства Орловской области 3 миллионов 389 тысяч рублей на текущий ремонт больниц. В них запланировано развертывание дополнительного коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее областная администрация сообщала о капитальном ремонте нескольких корпусов Глазуновской и Новодеревеньковской ЦРБ. Решение же достройки «Титаника» (Многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы) будут решать на федеральном уровне. Сейчас здание готово на 82%.

- Департаменту здравоохранения поручено продолжить мероприятия по развертыванию дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией из расчета: 1 койка на 1000 жителей – до 1 июня 2020 года; 2 койки на 1000 жителей – до 1 июля 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 24 мая
На последней неделе весны в Орле потеплеет
Разведала, где тайник: орловчанка взяла у знакомой денег в долг и украла всю заначку
В Орловской области выделят более 3 млн рублей на текущий ремонт больниц
В аварии под Орлом пострадали четыре человека
Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 23 мая
В Орловской области восстановят парк в бывшей усадьбе Шеншиных
В Железнодорожном районе Орла задержали мужчину с «синтетикой»
«Карточным домиком» в Орле снесут до 30 мая
Известному орловскому селекционеры Евгению Седову вручили орден «За заслуги перед Отечеством III степени»
В Орле оштрафовали обувной магазин за торговлю в период пандемии
Орловские бизнесмены могут подавать заявления на субсидию онлайн
Орловская прокуратура начала проверку дома с трещинами во Мценске
Для орловца отдых с друзьями закончился исчезновением мобильника за 16 тысяч рублей
Опасное соседство: орловцы просят убрать с Плещеевской улицы аварийный дом