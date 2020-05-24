2020-05-24T09:07:53+03:00
Происшествия

В аварии под Орлом пострадали четыре человека

Среди них есть шестилетний ребенок
Наталья Меркулова
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В аварии под Орлом пострадали четыре человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиВ аварии под Орлом пострадали четыре человека. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В субботу, 23 мая, в Орловском районе на 349 километре автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП. Пострадали четыре человека, в том числе шестилетний ребенок.

Авария произошла в 12.20. Столкнулись автомобиль «Лада Приора» и «Рено Меган». На месте ДТП работали пожарные 2 ПСЧ, техногенная группа ПСС, сотрудники Госавтоинспекции.

Специалисты выясняют причины произошедшей аварии. Информация обновляется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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