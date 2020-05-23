23 Май 2020 2020-05-23T11:54:45+03:00

Коронавирус в Орловской области: география распространения заболевания на 23 мая Фото: Архив "КП"

Рассказываем, в каких населенных пунктах есть новые зараженные и сколько их всего в каждом из районов области

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В Орловской области на 23 мая подтверждено 1740 случаев заражения коронавирусной инфекцией жителей региона. По данным оперштаба, прирост больных за сутки составил 61 человек. Рассказываем, в каких населенных пунктах выявлены новые зараженные и какова статистика в целом в каждом из районов региона.

Общая картина, по данным регионального оперштаба, на сегодняшний день такая.

В Орле 706 инфицированных, в Мценске и Мценском районе 255, в Орловском 155, в Болховском 77.

Районы, в которых менее пятидесяти заболевших коронавирусом: Новосильский – 49, Свердловский - 45, Урицкий - 44, , Новодеревеньковский -43, Ливны и Ливенский район - 40, Знаменский - 39, Хотынецкий - 38, Покровский - 32, Верховский - 30, Глазуновский - 29, Шаблыкинский – 26, Залегощенский - 23.

Районы, в которых менее двух десятков зараженных: Малоархангельский - 18, Краснозоренский – 14, Троснянский и Колпнянский – по 13, Дмитровский – 11.

По десять случаев заражения в Должанском, Корсаковском, Сосковском и Кромском районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU