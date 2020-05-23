В Железнодорожном районе Орла задержали мужчину с «синтетикой»
Во время оперативно-профилактического мероприятия в Железнодорожном районе Орла полицейские задержали 38-летнего мужчину с «синтетикой». Теперь житель областного центра ждет уголовное дело за хранение наркотических веществ.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, при личном досмотре орловца полицейские изъяли у него сверток с веществом, предположительно наркотическим. Вскоре экспертиза подтвердила – это синтетический наркотик метилэфедрон массой 0,28 грамма.
- Мужчина пояснил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU