Известному орловскому селекционеры Евгению Седову вручили орден «За заслуги перед Отечеством III степени»

23 Май 2020 2020-05-23T09:35:41+03:00

Автор более 60 запатентованных сортов яблок и груш вывел их на орловской плодово-ягодной станции

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22 мая в областной администрации прошла торжественная церемония. Глава региона вручил от имени Президента РФ орден «За заслуги перед Отечеством III степени» знаменитому ученому-селекционеру Евгению Седову.

В 1955 году Евгений Николаевич, окончив аспирантуру Воронежского сельскохозяйственного института, приехал работать на орловскую плодово-ягодную станцию. Именно благодаря ему на орловской земле появились более 60 новых сортов яблонь и груш, которые высоко оценили не только по всей России, но и заграницей.

- Если любишь работу, в этом вся жизнь. В декабре этого года будет 65 лет моей работы в НИИ селекции плодовых культур. Селекция плодовых - это «долгая песня». Сорт можно вывести и включить в реестр селекционных достижений самое быстрое за 20-25 лет, а чтобы запустить его в производство, нужно еще столько же времени, - рассказывает Евгений Седов.

ЗНАЙ!

Евгений Николаевич Седов – академик РАН, Почетный гражданин Орловской области (с 2003 года). В 1999 году Евгению Седову присвоено звание «Международный человек тысячелетия». За научную работу награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и 3 медалями СССР.

С 1955 года Евгений Николаевич работает в НИИ селекции плодовых культур. С 1995 года возглавляет отдел селекции и сортовой агротехники семечковых культур.

Сейчас Евгений Седов - главный научный сотрудник лаборатории селекции яблони Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур.

ИСТОЧНИК KP.RU