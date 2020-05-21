2020-05-21T12:23:02+03:00
Общество

В Советском районе Орла несколько домов остались без горячей воды до 22 мая

Сегодня отключения коснутся и жителей Заводского района города
Наталья Меркулова
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В Советском районе Орла несколько домов остались без горячей воды до 22 маяВ Советском районе Орла несколько домов остались без горячей воды до 22 маяФото: Архив "КП"
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Сегодня, 21 мая, без горячей воды до вечера остались жители целого ряда домов в Заводском и Советском районах Орла. Об этом сообщают диспетчера «Газпром теплоэнерго Орел» и «Орловской теплосетевой компании».

С 9 до 17 часов не будет воды в доме №22 на улице МОПРа, доме №6 на Садово-Пушкарной, улицах Черкасской (72 и 76), Гагарина (49 и 51) Розы Люксембург (52) и Нормандии-Неман (93).

Чуть дольше придется подождать возобновление горячего водоснабжения дома №2 в Аптечном переулке. Здесь воду должны включить в 8 часов вечера.

Дольше всех останутся без воду жители домов в Советском районе. В домах на Брестской улице (10 и 12), Максима Горького ( 20, 22 и 24) и Ленина (29 и 37) водоснабжение возобновится только завтра (22 мая) в три часа дня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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