В Орловской области полицейские раскрыли сразу несколько случаев торговли «синтетикой»
Орловским полицейским удалось раскрыть одну из схем торговли наркотиками в регионе. Наркодилера с очередной порцией «синтетики» задержали еще в конце марта. Им оказался 20-летний парень из Орла.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Однако вскоре с наркотиками попался 25 летний житель Залегощенского района. Выяснилось, эти дела связаны.
Оперативники ОКОН городского УМВД выяснили, что орловец успел продать наркотик бесконтактным способом еще до своего задержания, припрятав «синтетику» в тайник. Залегощенец оказался «покупателем».
- Таким образом, теперь 20-летний орловец стал подозреваемым по еще одному уголовному делу. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU