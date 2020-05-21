21 Май 2020 2020-05-21T11:37:48+03:00

Орловцам рассказали, почему в магазин могут не пустить без маски Фото: Архив "КП"

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Управление регионального Роспотребнадзор разъясняет, почему магазины, которые не пускают покупателей без масок, на самом деле не нарушают и не ущемляют права потребителей.

Дело в том, что в условиях «масочного режима» в период пандемии магазины должны также соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и «их действия отвечают принципу разумности поведения» (официальная формулировка).

- Отказ пускать в торговое помещение без маски не имеет признаков необоснованного уклонения от обслуживания. При этом граждане, не выполняющие требования о ношении масок при посещении общественных мест, могут быть привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - разъясняет пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU