Пострадавшим на производстве орловцам подарили автомобили

21 Май 2020 2020-05-21T11:00:08+03:00

Отечественные легковушки переоборудованы под физические возможности и оснащены всем необходимым

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Жителям Орловской области, которые пострадали на рабочем месте, вручили новые автомобили. В этот раз ключи от отечественных легковушек получили пятеро орловцев.

Легковушки «Лада Granta» специально переоборудованы под физические возможности пострадавших на предприятиях, укомплектованы всем необходимым. Торжественного вручения ключей от новых авто в этот раз не было из-за ситуации с коронавирусом, автомобили передали новым владельцам в индивидуальном порядке.

- Автомобили были закуплены за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. Цена контракта составила более 2,5 млн рублей, - прокомментировал управляющий Орловским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Олег Ревякин.

Фонд приводит статистику: с 2001 года в регионе было выдано больше двух сотен автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU