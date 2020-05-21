21 Май 2020 2020-05-21T10:13:58+03:00

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Более 33 тысяч исследований на коронавирус провели в Орловской области. Об этом сообщает руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

Основную часть исследований по-прежнему проводят в Центре гигиены и эпидемиологии. По состоянию на 19 мая здесь уже обследовали 26081 человека и выполнили 26 490 исследований.

Продолжаются тестирования и в пяти медицинских организациях – больнице Боткина, НКМЦ им. Зинаиды Круглой, Орловском центре по профилактике и борьбе со СПИД, станция переливания крови и противотуберкулезном диспансере. В общей сложности на них приходится 15% всех исследований.

Проводятся тестирования и среди тех, кто сейчас отбывает срок лишения свободы. Медико-санитарная часть №57 Федеральной службы исполнения наказаний провела 523 лабораторных исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU