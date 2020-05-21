2020-05-21T10:05:14+03:00
Общество

Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ

1100 клиентов Сбербанка успели подать заявки на ипотеку по льготной ставке
Поделиться:
Изменить размер текста:

Установленный для Сбербанка лимит госсубсидии по предоставлению сельской ипотеки составляет 97 млн рублей на один год. Всего за 8 часов банк принял 1100 заявок на сумму свыше 3 млрд рублей на сельскую ипотеку.

По условиям программы приобретение объекта недвижимости возможно: на вторичном рынке — у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке — только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ. Участвуют все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей, для прочих субъектов РФ — 3 млн рублей. Максимальный срок кредита — 25 лет. Первоначальный взнос — минимум 15% от общей суммы кредита. Программа продлится до 31 декабря 2022 года.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:

«Мы видим, что программа «Сельская ипотека» пользуется огромным спросом. Так, за 8 часов с момента ее запуска Сбербанк принял годовой лимит заявок. У программы есть ряд особенностей, которые отличают ее от других государственных программ по процессу оформления: необходимость согласования с министерством каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчетности, согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям. Мы надеемся, что в ближайшее время процессы по программе «Сельской ипотеки» будут существенно упрощены так, чтобы сроки оформления ипотечных кредитов по ней могли сократиться с 25-30 дней до 2-3 дней».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле продолжают бороться с минирующей молью на каштанах
Мусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов
В Орле предложили увековечить имя советского журналиста Матвея Мартынова
28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решетку
Двое орловцев предстанут перед судом за жестокое убийство и ограбление пенсионерки
В Орловской области больше 130 медиков заразились коронавирусом
В Советском районе Орла несколько домов остались без горячей воды до 22 мая
В Орловской области полицейские раскрыли сразу несколько случаев торговли «синтетикой»
Орловцам рассказали, почему в магазин могут не пустить без маски
Пострадавшим на производстве орловцам подарили автомобили
Орловский губернатор предложил вынести вопрос с достройкой «Титаника» на федеральный уровень
Более 33 тысяч исследований на коронавирус провели в Орловской области
Сбербанк сообщает, что за 8 часов с момента запуска «Сельской ипотеки» под 3% банк принял годовой лимит заявок, установленный Минсельхозом РФ
Под Орлом водитель на "Ладе" без прав спровоцировал ДТП с пострадавшим
Орловские следователи проверяют соблюдение прав медиков в Плещеевской ЦРБ
Орловский сенатор Владимир Круглый встал на защиту тульской медсестры в бикини
Треть орловцев, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов
В Орле спортплощадки подготовили к летнему сезону
Орловец пробрался на бывшую работу, украл 130 тысяч рублей и поджег офис
В Орловской области вновь прогнозируются заморозки
Орловцам, оставшимся без работы по «серой схеме», предлагают рассказать о своих проблемах
Орловские депутаты выступили против алкомагазинов в многоквартирных домах
В Орле начался сезонный покос травы
В Орловской области продолжает расти число безработных
Для орловских медиков, чье право на стимулирующие нарушено, запустили «горячую линию»