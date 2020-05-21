2020-05-21T09:55:23+03:00
Происшествия

Под Орлом водитель на "Ладе" без прав спровоцировал ДТП с пострадавшим

Легковушка столкнулась с "Газелью"
Ольга СУПОНЕВА
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Водитель не имел права управлять транспортным средствомВодитель не имел права управлять транспортным средствомФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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На трассе под Орлом водитель "Лады" без прав спровоцировал ДТП с грузовиком. Водитель "Газели" получил серьезные травмы, ему потребовалась госпитализация.

Авария случилась нынешней ночью, примерно в половине первого, на трассе М-2 "Крым". 37-летний мужчина ехал за рулем отечественной легковушки "Лада Веста" со стороны Орла. Он не выдержал безопасной дистанции и врезался в попутный грузовик. От удара "Газель" вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.

"Газель" вылетела с проезжей части от удара и врезалась в дерево Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

"Газель" вылетела с проезжей части от удара и врезалась в деревоФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

- В результате ДТП водитель "Лады" получил телесные повреждения, бригадой скорой мед. помощи был доставлен в больницу, госпитализирован, - рассказали "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 16 ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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