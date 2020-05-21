2020-05-21T09:46:27+03:00
Общество

Орловский сенатор Владимир Круглый встал на защиту тульской медсестры в бикини

Необычный рабочий образ девушки вызвал широкий резонанс и разделил людей на два лагеря
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: newstulaФото: newstulaФото: соцсети
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Орловский сенатор Владимир Круглый встал на защиту медсестры из Тулы, или "медсестры в бикини", как уже прозвали девушку интернет-пользователи. Речь идет о сотруднице областной больницы в соседнем регионе, которая под защитный костюм надела купальник, чтобы было не так жарко работать. Девушка не ожидала, что костюм окажется настолько прозрачным.

Пациенты запечатлели сотрудницу больницы, снимок быстро разлетелся по социальным сетям и СМИ. Минздрав Тулы наказал медсестру, но многие встали на ее защиту. Народ, буквально, разделился на два лагеря. В числе тех, кто не считает правильным применять серьезное наказание к сотруднице больницы, оказался и орловский сенатор. Свою точку зрения он высказал при общении с журналистами РБК.

- Я думаю, что, конечно, какое-то нарушение этики есть, есть и фактическое нарушение режима ношения этой защиты. Но в то же время ну надела и надела, ну сделали ей замечание, но устраивать какую-то расправу над этой девушкой не стоит, - цитирует издание слова Владимира Круглого.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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