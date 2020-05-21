2020-05-21T09:21:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Треть орловцев, зараженных коронавирусом, не имеют симптомов

В региональном Роспотребнадзоре рассказали, как чаще всего проявляется коронавирус у жителей Орловской области
Наталья Меркулова
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В Орловской области 38,7% зараженных коронавирусом не имеют симптомовВ Орловской области 38,7% зараженных коронавирусом не имеют симптомовФото: Архив "КП"
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В среду, 20 мая, на заседании регионального оперативного штаба стало известно, как чаще всего проявляется коронавирусная инфекция у жителей Орловской области. Об этом рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев.

По данным ведомства, 38,7% заразившихся не имели никаких симптомов заболевания, а у 14,6% были признаки внебольничных пневмоний. Больше всего случаев, когда коронавирус имел проявления в виде ОРВИ - 46,7%.

- По результатам лабораторных исследований в клиническом материале 221 пациента с диагнозом «внебольничная пневмония» выявлена РНК новой коронавирусной инфекции. Среди них 197 пациентов переносят ее в средней степени тяжести и в респираторной поддержке не нуждаются. У 24 пациентов диагностирована тяжелая степень и они находятся на респираторной поддержке, - пояснил Александр Румянцев.

В возрастной структуре внебольничных пневмоний 36,7% составляют лица в возрасте 50-64 года; 31,1% - в возрасте 30-49 лет; 28,1% - лица старше 65 лет; 4,1% - в возрасте 18-29 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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