В Орле спортплощадки подготовили к летнему сезону

20 Май 2020 2020-05-20T17:49:43+03:00

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В Орле спортивные площадки подготовили к летнему сезону. Правда, пока что они пустуют: мероприятия отменены из-за пандемии.

Тему спортивной жизни в областной столице обсудили депутаты горсовета на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. Было отмечено, что всего в Орле 130 спортивных площадок (при школах и во дворах).

- Все официальные соревнования пока сдерживает пандемия коронавируса. При снятии ограничений на проведения массовых мероприятий орловские физкультурники смогут выявить сильнейших в привычных велогонках, турнирах по пляжному волейболу, гиревому спорту. В планах остаются проведение спартакиады пенсионеров, турнир по мини-футболу среди дворовых команд и многое другое, - отмечает пресс-служба Орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU