20 Май 2020 2020-05-20T16:13:56+03:00

Орловец пробрался на бывшую работу, украл 130 тысяч рублей и поджег офис Фото: Архив "КП"

21-летний парень попытался скрыть следы преступления, но у него не получилось

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В конце апреля в Советском районе Орла 21-летний парень пробрался в офис, в котором когда-то работал, украл из кассы 130 тысяч рублей, а потом поджог контору. Молодой человек попытался скрыть следы преступления, но у него не получилось.

Руководители организации обратились в полицию, где возбудили уголовное дело. В настоящее время орловцу предъявлено обвинение.

- В ходе обыска по адресу проживания молодого человека обнаружены и изъять похищенные деньги. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU