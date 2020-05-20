Орловец пробрался на бывшую работу, украл 130 тысяч рублей и поджег офис
В конце апреля в Советском районе Орла 21-летний парень пробрался в офис, в котором когда-то работал, украл из кассы 130 тысяч рублей, а потом поджог контору. Молодой человек попытался скрыть следы преступления, но у него не получилось.
Руководители организации обратились в полицию, где возбудили уголовное дело. В настоящее время орловцу предъявлено обвинение.
- В ходе обыска по адресу проживания молодого человека обнаружены и изъять похищенные деньги. Гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU