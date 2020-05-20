В Орловской области вновь прогнозируются заморозки

20 Май 2020 2020-05-20T16:04:42+03:00

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В Орловской области ожидаются заморозки. Синоптики прогнозируют похолодание до -2 градусов 21 мая.

О резком похолодании жителей региона предупредили в региональном МЧС. По прогнозу Орловского гидрометцентра утром четверга, 21 мая, ожидаются минусовые температуры. Неблагоприятная погода может стать причиной чрезвычайных происшествий. Поэтому орловцев просят быть осторожными и проявить бдительность.

Что касается погоды, то в ближайшее время майского тепла ждать орловцам не придется: до конца недели в ночное время достаточно холодно для последнего весеннего месяца: не более +4 градусов, днем же не более +14.

ИСТОЧНИК KP.RU