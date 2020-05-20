Орловцам, оставшимся без работы по «серой схеме», предлагают рассказать о своих проблемах
В Орловской области заработала «горячая линия» для тех, кого уволили или оставили без зарплаты. Речь идет о работниках, трудившихся по «серой схеме» и с «зарплатой в конверте».
Напомним, неофициально трудоустроенные работники после сокращения в период пандемии остались без господдержки.
- Власть не имеет морального права не замечать этой категории граждан и не видеть их проблем. За ними стоят семьи, у них сложные жизненные ситуации, их надо защищать и помогать, - пояснил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Чтобы рассказать о своей проблеме, нужно написать на электронную почту LegalRabota@adm.orel.ru.
Здесь примут информацию о неофициальных трудовых отношениях, «серой» зарплате и незаконных увольнениях. Все, кто обращаются на «горячую линию» должны указать свои контактные данные и информацию конкретных нерадивых работодателях.
Полученные сведения используют для создания базы данных недобросовестных работодателей и снижения неформальной занятости в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU