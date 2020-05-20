Орловские депутаты выступили против алкомагазинов в многоквартирных домах

20 Май 2020 2020-05-20T15:02:58+03:00

В региональном законе о торговле алкоголем могут произойти изменения

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Во вторник, 19 мая, на заседании профильного комитета облсовета встал вопрос об ограничении розничной торговли алкоголем в алко-маркетах и барах, расположенных в многоквартирных домах. Причина – многочисленные жалобы жильцов на шум, сомнительную клиентуру и постоянные потасовки.

Для того, чтобы навести порядок депутаты предложили внести изменения в областной закон о торговле и распитии алкогольной продукции. Новый законопроект рассмотрели в первом чтении.

- Введение дополнительного ограничения розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах и возле них просто необходимо. Это позволит ограничить деятельность алкогольного «псевдообщепита» и реализацию алкоголя в ночное время, - заявил Сергей Потемкин, председатель комитета облсовета по экономической политике.

ИСТОЧНИК KP.RU