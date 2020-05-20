2020-05-20T14:20:51+03:00
Общество

В Орле начался сезонный покос травы

Работа ведется на городских улицах, а также в парках и скверах
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле начался сезонный покос травы. Рабочие орудуют косилками как на городских улицах, так и в парках и скверах областного центра.

Как рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла, за первую половину мая сотрудники "Спецавтобазы" скосили больше 12 гектаров травы, в общей сложности. Это растительность по обочинам дорог. Разбушевавшуюся зелень убрали на улицах Васильевской, Московской, Комсомольской, Герцена, Октябрьской, Колхозной, Московском шоссе и на других.

Также, по информации горадминистрации, покосили траву на 34 общественных пространствах.

Работа эта продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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