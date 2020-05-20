В Орловской области продолжает расти число безработных
В Орловской области продолжает расти число безработных. По состоянию на 20 мая признано безработными уже 8746 человек (23 апреля их число составляло 3613 человек).
Напомним, центры занятости в регионе все еще работают в дистанционном режиме. С 9 апреля они принимают заявления от людей потерявших работу только удаленно через портал «Работа в России». За получением статуса «безработный» с его использованием обратились 6845 жителей Орловской области.
При этом трудоустроить удалось порядка 300 безработных.
- Занятые вакансии имеют диапазон от малоквалифицированных видов деятельности до специалистов административно-управленческого звена, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
На «удаленке» в регионе по-прежнему продолжают трудиться 6 тысяч 800 человек, в режиме неполной занятости находятся 629 работников, а в простое – 911 работников.
ИСТОЧНИК KP.RU