20 Май 2020 2020-05-20T13:10:54+03:00

На учет по безработице встали уже 8 тысяч 746 человек

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В Орловской области продолжает расти число безработных. По состоянию на 20 мая признано безработными уже 8746 человек (23 апреля их число составляло 3613 человек).

Напомним, центры занятости в регионе все еще работают в дистанционном режиме. С 9 апреля они принимают заявления от людей потерявших работу только удаленно через портал «Работа в России». За получением статуса «безработный» с его использованием обратились 6845 жителей Орловской области.

При этом трудоустроить удалось порядка 300 безработных.

- Занятые вакансии имеют диапазон от малоквалифицированных видов деятельности до специалистов административно-управленческого звена, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

На «удаленке» в регионе по-прежнему продолжают трудиться 6 тысяч 800 человек, в режиме неполной занятости находятся 629 работников, а в простое – 911 работников.

ИСТОЧНИК KP.RU