Для орловских медиков, чье право на стимулирующие нарушено, запустили «горячую линию»
В Орловской области заработала круглосуточная «горячая линия» для медиков, чье право на стимулирующие выплаты нарушили. Речь идет о тех, кто работает с пациентами с коронавирусной инфекцией.
Прием сообщений осуществляется по номеру телефона 8(920) 815-65-55.
- Все принятые сообщения регистрируются и передаются в подразделения следственного управления для оперативного рассмотрения и реагирования, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
Напомним, за апрель более тысячи медработников (врачи, средний и младший персонал, сотрудники скорой помощи, водители) должны были получить выплаты на общую сумму 20 млн рублей из федерального бюджета.
Для врачей - 80 тысяч рублей, для среднего медперсонала и врачей скорой помощи - 50 тысяч. Младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям машин скорой помощи - 25 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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