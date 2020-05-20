В Орле вынесли приговор мужчине, жестоко избившему и обокравшему человека
В Заводском районном суде города Орла вынесли окончательный приговор по делу об избиении и краже. Очередное преступление произошло в состоянии алкогольного опьянения.
Из материалов дела известно, что пьяный орловец напал на мужчину, бил его по голове и лицу, пока тот не потерял сознание. Затем обыскал карманы его джинсов, нашел три тысячи рублей с мелочью и сбежал. Пострадавший мужчина получил тяжелый вред здоровью.
- Суд назначил орловцу наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Решение уже вступило в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU