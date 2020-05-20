2020-05-20T11:47:16+03:00
Происшествия

На вокзале Орла задержали мужчину с синтетическим наркотиком

41-летнему жителю Орловского района придется отвечать перед законом за хранение запрещенного вещества
Ольга СУПОНЕВА
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За хранение "синтетики" орловцу светит до трех лет тюрьмыЗа хранение "синтетики" орловцу светит до трех лет тюрьмы
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На железнодорожном вокзале Орла транспортные полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком. 41-летнему жителю Орловского района придется ответить перед законом за хранение запрещенного вещества.

Как рассказали "Комсомолке" в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел, орловца доставили в дежурную часть для проведения досмотра. При мужчине был полиэтиленовый пакет, а в нем, предположительно, наркотик. Экспертиза эту версию подтвердила: N-метилэфедрон весом чуть менее полуграмма. Задержанный отпираться не стал. Он рассказал, что приобрел "синтетику" через закладку для личного употребления.

Уголовное дело возбуждено по первой части 228 статьи Уголовного Кодекса: незаконное хранение наркотических средств в значительном размере. По закону, любителю побаловаться запрещенным веществом грозит до трех лет лишения свободы.

Сейчас ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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