На вокзале Орла задержали мужчину с синтетическим наркотиком
На железнодорожном вокзале Орла транспортные полицейские задержали мужчину с синтетическим наркотиком. 41-летнему жителю Орловского района придется ответить перед законом за хранение запрещенного вещества.
Как рассказали "Комсомолке" в штабе Линейного отдела МВД России на станции Орел, орловца доставили в дежурную часть для проведения досмотра. При мужчине был полиэтиленовый пакет, а в нем, предположительно, наркотик. Экспертиза эту версию подтвердила: N-метилэфедрон весом чуть менее полуграмма. Задержанный отпираться не стал. Он рассказал, что приобрел "синтетику" через закладку для личного употребления.
Уголовное дело возбуждено по первой части 228 статьи Уголовного Кодекса: незаконное хранение наркотических средств в значительном размере. По закону, любителю побаловаться запрещенным веществом грозит до трех лет лишения свободы.
Сейчас ведется расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU