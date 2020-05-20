Выпили, заснули, обокрала: орловчанка оставила подругу без золотых украшений

20 Май 2020 2020-05-20T11:32:41+03:00

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В Советском районе Орла очередное застолье закончилось неприятностями. Орловчанка пришла в гости в своей 54-летней приятельницы и ее сожителю с золотыми украшениями, а ушла уже без них.

Сначала компания выпивала, а затем все трое уснули. Хозяйка банкета проснулась первой и заметила - рядом с диваном, где спала приятельница, лежит пакетик с кольцом, серьгами, цепочкой и крестиком.

Недолго думая, дама взяла украшения, вышла из дома, нашла старую знакомую и продала той «по дешевке». На вырученные деньги гостеприимная хозяйка купила алкоголь и вернулась домой.

Все бы и забылось, если бы владельца украшений вскоре не заметила на покупательнице свои сережки и прочее золото. Она ей и рассказала, кто продал ей обновки.

- Потерпевшая написала заявление в полицию. Золотые украшения общей стоимостью 25 тысяч рублей изъяты. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие. Фигурантка дела находится под подпиской о невыезде, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU