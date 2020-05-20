2020-05-20T09:54:54+03:00
Происшествия

Под Орлом фура врезалась в "Газель"

Пострадали водитель и пассажир грузовика
Ольга СУПОНЕВА
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Два человека получили травмыДва человека получили травмыФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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Под Орлом фура врезалась в "Газель". Водитель и пассажир грузовика получили травмы.

ДТП случилось сегодня ночью, в начале первого часа. 57-летний водитель на фуре "Рено" с ехал по трассе "М2 - Крым" со стороны Москвы в сторону города Белгорода. Впереди двигалась "Газель". В какой-то момент водитель большегруза не рассчитал дистанция до попутного автомобиля, фура протаранила "Газель".

- В результате ДТП 48-летний водитель и 20-летний пассажир автомобиля "Газель" получили телесные повреждения, с места ДТП доставлены в больницу скорой помощи им. Семашко, не госпитализированы, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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