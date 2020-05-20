В пяти орловских техникумах и колледжах пройдут демонстрационные экзамены

20 Май 2020 2020-05-20T09:40:16+03:00

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С 16 по 27 июня в пяти профессиональных образовательных организациях государственная итоговая аттестация пройдет в очной форме демонстрационного экзамена. Показать свои практические навыки предстоит 98 студентов выпускных курсов орловских техникумов, колледжей и училищ.

Во время демонстрационного экзамена студентам предстоит решить практические задачи в реальных смоделированных производственных условиях.

В большинстве же образовательных организации промежуточная (государственная итоговая) аттестация пройдет в дистанционной форме и завершится до 30 июня. Дипломные проекты студентам предстоит защищать тоже в дистанционном формате.

- Что касается производственной и учебной практики для невыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, то она может быть перенесена на следующий учебный год или организована в дистанционной форме, - сообщает Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU