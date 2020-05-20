2020-05-20T09:40:16+03:00
Общество

В пяти орловских техникумах и колледжах пройдут демонстрационные экзамены

98 студентов выпускных курсов покажут на практике, как освоили профессию
Наталья Меркулова
Поделиться:
98 студентов выпускных курсов покажут на практике, как освоили профессию98 студентов выпускных курсов покажут на практике, как освоили профессиюФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

С 16 по 27 июня в пяти профессиональных образовательных организациях государственная итоговая аттестация пройдет в очной форме демонстрационного экзамена. Показать свои практические навыки предстоит 98 студентов выпускных курсов орловских техникумов, колледжей и училищ.

Во время демонстрационного экзамена студентам предстоит решить практические задачи в реальных смоделированных производственных условиях.

В большинстве же образовательных организации промежуточная (государственная итоговая) аттестация пройдет в дистанционной форме и завершится до 30 июня. Дипломные проекты студентам предстоит защищать тоже в дистанционном формате.

- Что касается производственной и учебной практики для невыпускных курсов профессиональных образовательных организаций, то она может быть перенесена на следующий учебный год или организована в дистанционной форме, - сообщает Татьяна Крымова, руководитель Департамента образования Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орловской области отремонтируют инфекционные отделения двух больниц
Под Орлом фура врезалась в "Газель"
В пяти орловских техникумах и колледжах пройдут демонстрационные экзамены
1800 орловских предпринимателей получили снижение арендной платы
Ревнивую орловчанку будить судить за убийство сожителя
В орловской деревне Подзавалово установят памятник в честь участников Великой Отечественной
Мост Дружбы в Орле могут открыть для движения уже в июле
На 28 улицах Орла прошел ямочный ремонт дорог горячим асфальтобетоном
В Орле задержали мужчину, откапывавшего сверток с наркотиками в лесополосе
18 мая в орловской деревне Булатово-1 сгорел жилой дом
В Орле задержали 34-летнюю женщину, зарезавшую приятеля в Заводском районе
В Орле одинокой пенсионерке помогли отремонтировать затопленную квартиру
Орловцы возмутились залежами мусора в районе озера Светлая жизнь
В Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничный
В Орле на улице Раздольной не разъехались две иномарки
В отделениях ЗАГС Орловской области возобновляют прием для выдачи документов