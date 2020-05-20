1800 орловских предпринимателей получили снижение арендной платы
Орловский малый и средний бизнес, терпящий убытки в период пандемии, решили поддержать. В области введен мораторий на 3 месяца на уплату арендных платежей арендаторами государственного или муниципального имущества.
Кроме того, более 1800 предпринимателей получили освобождение или снижение арендной платы у частных арендодателей. Об этом сообщает заместитель губернатора Вадим Тарасов.
- Для собственников торговых центров, снизивших арендную плату субъектам малого и среднего предпринимательства, на 25% снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU