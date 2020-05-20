1800 орловских предпринимателей получили снижение арендной платы

20 Май 2020 2020-05-20T09:10:30+03:00

В регионе ввели мораторий на 3 месяца на уплату арендных платежей на государственное имущество

Изменить размер текста: A A

Орловский малый и средний бизнес, терпящий убытки в период пандемии, решили поддержать. В области введен мораторий на 3 месяца на уплату арендных платежей арендаторами государственного или муниципального имущества.

Кроме того, более 1800 предпринимателей получили освобождение или снижение арендной платы у частных арендодателей. Об этом сообщает заместитель губернатора Вадим Тарасов.

- Для собственников торговых центров, снизивших арендную плату субъектам малого и среднего предпринимательства, на 25% снижены налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU