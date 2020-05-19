2020-05-19T17:06:43+03:00
Происшествия

Ревнивую орловчанку будить судить за убийство сожителя

56-летняя жительница Мценского района напала с ножом на своего благоверного
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Уголовное дело об убийстве следком расследовал несколько месяцевУголовное дело об убийстве следком расследовал несколько месяцевФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области перед судом предстанет 56-летняя женщина, прикончившая своего сожителя. Кровавая драма разыгралась в Мценском районе в декабре минувшего года.

Все случилось во Мценском районе. Женщину задержали по подозрению в убийстве ее же 48-летнего благоверного. Как выяснилось в ходе следствия, она приревновала его, возникла ссора, которая окончилась трагически. Ревнивица схватила нож и напала на сожителя, ударив его. Спасти мужчину не удалось, от полученной раны он скончался в больнице.

Уголовное дело региональный СК тогда возбудил по статье "Убийство". Теперь его фигурантке придется ответить за свой поступок перед законом.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей,- сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ревнивую орловчанку будить судить за убийство сожителя
В орловской деревне Подзавалово установят памятник в честь участников Великой Отечественной
Мост Дружбы в Орле могут открыть для движения уже в июле
На 28 улицах Орла прошел ямочный ремонт дорог горячим асфальтобетоном
В Орле задержали мужчину, откапывавшего сверток с наркотиками в лесополосе
18 мая в орловской деревне Булатово-1 сгорел жилой дом
В Орле задержали 34-летнюю женщину, зарезавшую приятеля в Заводском районе
В Орле одинокой пенсионерке помогли отремонтировать затопленную квартиру
Орловцы возмутились залежами мусора в районе озера Светлая жизнь
В Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничный
В Орле на улице Раздольной не разъехались две иномарки
В отделениях ЗАГС Орловской области возобновляют прием для выдачи документов