Ревнивую орловчанку будить судить за убийство сожителя

19 Май 2020 2020-05-19T17:06:43+03:00

56-летняя жительница Мценского района напала с ножом на своего благоверного

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В Орловской области перед судом предстанет 56-летняя женщина, прикончившая своего сожителя. Кровавая драма разыгралась в Мценском районе в декабре минувшего года.

Все случилось во Мценском районе. Женщину задержали по подозрению в убийстве ее же 48-летнего благоверного. Как выяснилось в ходе следствия, она приревновала его, возникла ссора, которая окончилась трагически. Ревнивица схватила нож и напала на сожителя, ударив его. Спасти мужчину не удалось, от полученной раны он скончался в больнице.

Уголовное дело региональный СК тогда возбудил по статье "Убийство". Теперь его фигурантке придется ответить за свой поступок перед законом.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения с участием присяжных заседателей,- сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU