2020-05-19T16:43:48+03:00
Общество

Мост Дружбы в Орле могут открыть для движения уже в июле

На объекте завершены монтаж опор освещения и укладка выравнивающего слоя
Наталья Меркулова
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Мост Дружбы в Орле могут открыть для движения уже в июле. Фото: пресс-служба орловского облсоветаМост Дружбы в Орле могут открыть для движения уже в июле. Фото: пресс-служба орловского облсовета
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Сегодня, 19 мая, представители облсовета и администрации Орла проинспектировали ход ремонтных работ на мосту Дружба. На сегодняшний день подрядчик уже закончил устройство выравнивающего бетонного слоя моста, монтаж карнизных блоков на тротуарах и опор освещения.

Строители уже приступили устройство коммуникаций, ремонту поверхности подпорных стен и конусов.

Напомним, согласно контракту стоимостью 273 млн рублей, мост должен быть сдан 1 декабря 2020 года. Однако в ходе оценки качества и скорости работ, прозвучала новая дата – июль.

- Результатами сегодняшней инспекции я более чем удовлетворен. Мы увидели, что подрядчик надежный, работы выполняются качественно и очень быстро. К тому же, движение по мосту обещали запустить уже в середине лета. Если обещание будет сдержано, мы обязательно отметим всех причастных на административном уровне, - подчеркнул Леонид Музалевский, Председатель Орловского облсовета народных депутатов.

Что касается о реконструкции Красного моста, то этим вопросом планируют заняться в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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