Мост Дружбы в Орле могут открыть для движения уже в июле
Сегодня, 19 мая, представители облсовета и администрации Орла проинспектировали ход ремонтных работ на мосту Дружба. На сегодняшний день подрядчик уже закончил устройство выравнивающего бетонного слоя моста, монтаж карнизных блоков на тротуарах и опор освещения.
Строители уже приступили устройство коммуникаций, ремонту поверхности подпорных стен и конусов.
Напомним, согласно контракту стоимостью 273 млн рублей, мост должен быть сдан 1 декабря 2020 года. Однако в ходе оценки качества и скорости работ, прозвучала новая дата – июль.
- Результатами сегодняшней инспекции я более чем удовлетворен. Мы увидели, что подрядчик надежный, работы выполняются качественно и очень быстро. К тому же, движение по мосту обещали запустить уже в середине лета. Если обещание будет сдержано, мы обязательно отметим всех причастных на административном уровне, - подчеркнул Леонид Музалевский, Председатель Орловского облсовета народных депутатов.
Что касается о реконструкции Красного моста, то этим вопросом планируют заняться в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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