На 28 улицах Орла прошел ямочный ремонт дорог горячим асфальтобетоном

19 Май 2020 2020-05-19T15:55:44+03:00

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В Орле ямочный ремонт горячим асфальтобетоном на участках общей площадью в 10 616 кв. м. Четыре подрядные организации приводили в порядок дороги на 28 улицах города.

В Советском районе восстанавливали покрытие на улицах Советской, Салтыкова-Щедрина, Максима Горького, Октябрьской, Цветаева, Игнатова, Ломоносова, Лескова и Генерала Родина, а также Матросова и Осипенко.

В Железнодорожном районе работы шли на улицах Паровозной, Елецкой, Привокзальной, Герцена, Степана Разина, на 1-ой и 2-ой Курской.

В Заводском районе ремонт дорожного полотна проходил на улицах Колхозной, МОПРа, Городской, 5-й Стрелковой Орловской дивизии, переулке Молодогвардейском, а также на перекрестке улиц Гагарина и Гостиной. В Северном районе подрядчики работали на улицах Раздольной, Кузнецова и Московском шоссе.

- Кроме того, в рамках муниципального контракта по содержанию улично-дорожной сети в этом году Спецавтобаза уже выполнила ямочный ремонт литым асфальтом на участках общей площадью в 2704 кв. м, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU