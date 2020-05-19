2020-05-19T13:50:45+03:00
Происшествия

В Орле задержали мужчину, откапывавшего сверток с наркотиками в лесополосе

Операция по задержанию прошла в Северном районе города
Наталья Меркулова
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В Орле задержали мужчину, откапывавшего сверток с наркотиками в лесополосеВ Орле задержали мужчину, откапывавшего сверток с наркотиками в лесополосеФото: Архив "КП"
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В Орле сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, когда тот откапывал сверток с наркотиками в лесополосе в Северном районе.

Фольгированный сверток полицейские отправили на экспертизу ЭКЦ регионального УМВД, где подтвердилось - это синтетический наркотик массой 0,3 грамма.

- В отношении 29-летнего орловца возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств». В настоящее время ведется предварительное расследование, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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