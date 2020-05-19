18 мая в орловской деревне Булатово-1 сгорел жилой дом
В понедельник, 18 мая, в деревне Булатово-1 (Хотынецкий район) вспыхнул пожар. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправной электропроводки.
Огонь вспыхнул в районе шести часов вечера. К месту происшествия выдвинулись сотрудники 35-й пожарно-спасательной части.
- В результате пожара в жилом доме сгорела кровля, от огня изнутри он пострадал на площади 60 м. кв. Пострадавших нет. Сейчас устанавливается размер ущерба, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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