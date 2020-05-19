В Орле задержали 34-летнюю женщину, зарезавшую приятеля в Заводском районе
Накануне, 18 мая, в одном из домов в Заводском районе Орла нашли тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Установить имя убийцы удалось всего за сутки. По «горячим следам» оперативники задержали 34-летнюю женщину, с которой в тот день отдыхал погибший мужчина. Как выяснилось, парочка вместе выпивала, потом между ними вспыхнула ссора и дама пустила в ход нож.
- Подозреваемая в совершении преступления уже ранее имела судимость. Под тяжестью предъявленных улик женщина созналась в содеянном. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU