В Орле задержали 34-летнюю женщину, зарезавшую приятеля в Заводском районе

19 Май 2020 2020-05-19T12:45:54+03:00

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Накануне, 18 мая, в одном из домов в Заводском районе Орла нашли тело 34-летнего мужчины с ножевым ранением. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Установить имя убийцы удалось всего за сутки. По «горячим следам» оперативники задержали 34-летнюю женщину, с которой в тот день отдыхал погибший мужчина. Как выяснилось, парочка вместе выпивала, потом между ними вспыхнула ссора и дама пустила в ход нож.

- Подозреваемая в совершении преступления уже ранее имела судимость. Под тяжестью предъявленных улик женщина созналась в содеянном. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU