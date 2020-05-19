В Орле одинокой пенсионерке помогли отремонтировать затопленную квартиру

19 Май 2020 2020-05-19T12:32:13+03:00

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Ранним утром 25 марта в Северном районе Орла случился сильный пожар. В жилом доме на улице Матроса Силякова загорелась комната на втором этаже и во время ее тушения вода протекла на первый. Квартира живущей там пожилой женщины оказалась затоплена.

Ни сил, ни средств на ремонт у пенсионерки, ребенка войны не оказалась. Помочь тоже было некому – 78-летняя женщина жила в квартире одна, родственников нет. Переживающие за нее соседи обратились в региональное отделение ОНФ и рассказали о случившейся беде.

- Когда мы узнали, что произошло, то обратились в управляющую компанию и по совместному соглашению 11 мая начался ремонт квартиры. Специалисты управляющей компании устранили результаты подтопления, заново оштукатурили и покрасили потолок, а также привели в порядок всю квартиру. На сегодняшний день косметический ремонт уже завершен, – рассказал Владимир Филонов, глава регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU