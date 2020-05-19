2020-05-19T12:08:38+03:00
Общество

Орловцы возмутились залежами мусора в районе озера Светлая жизнь

Горожане жалуются на нехватку контейнеров и несвоевременный вывоз отходов
Наталья Меркулова
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Орловцы возмутились залежами мусора в районе озера Светлая жизнь. Фото: ОНФ Орловской областиОрловцы возмутились залежами мусора в районе озера Светлая жизнь. Фото: ОНФ Орловской области
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В Орле общественники подняли проблему с залежами мусора в районе озера Светлая жизнь. Причина сложившейся ситуации - несвоевременный вывоз отходов и недостаточное количество контейнеров.

С началом дачного сезона проблема особенно обострилась. Неподалеку от озера расположены СНТ «Приборист-2» и «Коммунальник». Отходов после зимы оказалось немало, однако сваливать их приходится в один единственный контейнер, да еще и необорудованный специальной заасфальтированной площадкой.

Скапливается мусор и вблизи пляжа, где одного из трех контейнеров не просто досчитались. Растут объемы несанкционированной свалки рядом с пешеходным мостом через реку. Здесь контейнеры и вовсе отсутствуют.

- Мы видим, что в районе озера Светлая жизнь есть ряд проблем с вывозом мусора. И решать их надо сейчас, пока не начался в полную силу дачный и купальный сезоны. В связи с этим мы предлагаем администрации Орла принять необходимые меры сейчас, чтобы предотвратить будущие проблемы, - рассказала «КП» Ирина Патронова, сопредседатель ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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