Орловцы возмутились залежами мусора в районе озера Светлая жизнь
В Орле общественники подняли проблему с залежами мусора в районе озера Светлая жизнь. Причина сложившейся ситуации - несвоевременный вывоз отходов и недостаточное количество контейнеров.
С началом дачного сезона проблема особенно обострилась. Неподалеку от озера расположены СНТ «Приборист-2» и «Коммунальник». Отходов после зимы оказалось немало, однако сваливать их приходится в один единственный контейнер, да еще и необорудованный специальной заасфальтированной площадкой.
Скапливается мусор и вблизи пляжа, где одного из трех контейнеров не просто досчитались. Растут объемы несанкционированной свалки рядом с пешеходным мостом через реку. Здесь контейнеры и вовсе отсутствуют.
- Мы видим, что в районе озера Светлая жизнь есть ряд проблем с вывозом мусора. И решать их надо сейчас, пока не начался в полную силу дачный и купальный сезоны. В связи с этим мы предлагаем администрации Орла принять необходимые меры сейчас, чтобы предотвратить будущие проблемы, - рассказала «КП» Ирина Патронова, сопредседатель ОНФ в Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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