В Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничный
Режим самоизоляции в Орловской области продолжается и жителей региона старше 65 лет просят оставаться дома. Те, кто продолжает работать на пенсии, могут повторно оформить оплачиваемый больничный с 12 по 29 мая.
Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов. Работодатель сам должен передать сведения о работнике в Фонд социального страхования, а тот направит данные в медицинскую организацию. Электронный больничный оформят в течение одного дня.
- Выплата пособий будет осуществляться единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» Орловского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (4862) 54-81-81.
ИСТОЧНИК KP.RU
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