В Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничный

19 Май 2020 2020-05-19T11:15:52+03:00

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Режим самоизоляции в Орловской области продолжается и жителей региона старше 65 лет просят оставаться дома. Те, кто продолжает работать на пенсии, могут повторно оформить оплачиваемый больничный с 12 по 29 мая.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов. Работодатель сам должен передать сведения о работнике в Фонд социального страхования, а тот направит данные в медицинскую организацию. Электронный больничный оформят в течение одного дня.

- Выплата пособий будет осуществляться единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» Орловского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (4862) 54-81-81.

ИСТОЧНИК KP.RU