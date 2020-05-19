2020-05-19T11:15:52+03:00
Общество

В Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничный

Электронный листок нетрудоспособности оформят на 18 дней
Наталья Меркулова
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничныйВ Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничныйФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Режим самоизоляции в Орловской области продолжается и жителей региона старше 65 лет просят оставаться дома. Те, кто продолжает работать на пенсии, могут повторно оформить оплачиваемый больничный с 12 по 29 мая.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует заполнения каких-либо документов. Работодатель сам должен передать сведения о работнике в Фонд социального страхования, а тот направит данные в медицинскую организацию. Электронный больничный оформят в течение одного дня.

- Выплата пособий будет осуществляться единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Информацию можно уточнить по телефону «горячей линии» Орловского регионального отделения Фонда социального страхования 8 (4862) 54-81-81.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На 28 улицах Орла прошел ямочный ремонт дорог горячим асфальтобетоном
В Орле задержали мужчину, откапывавшего сверток с наркотиками в лесополосе
18 мая в орловской деревне Булатово-1 сгорел жилой дом
В Орле задержали 34-летнюю женщину, зарезавшую приятеля в Заводском районе
В Орле одинокой пенсионерке помогли отремонтировать затопленную квартиру
Орловцы возмутились залежами мусора в районе озера Светлая жизнь
В Орловской области работникам старше 65 лет вновь предлагают продлить оплачиваемый больничный
В Орле на улице Раздольной не разъехались две иномарки
В отделениях ЗАГС Орловской области возобновляют прием для выдачи документов
Водитель «Газели» и 13-летний мальчик пострадали в аварии на орловской трассе
Орловские пожарные спасли из огня 54-летнюю женщину в Ливнах
Фотофакт: как изменился Детский парк Орла
Фотофакт: в Орле сильный ветер повалил дерево на припаркованные машины
За выходные орловские спасатели потушили 15 пожаров
Жителя пригорода Орла поймали на хранении марихуаны
В Орловской области активизировались зараженные клещи
Зампредом Правительства Орловской области по развитию АПК назначен Сергей Борзенков
Сбербанк снижает ставки и увеличивает сумму кредита по военной ипотеке
Двойным убийством закончилось застолье в орловской деревне
Орловцев приглашают поучаствовать в сетевой акции «Подвиг села»
Парень и девушка пострадали в аварии на трассе под Орлом
В Орловской области выберут лучших знатоков русской словесности
После ночной перепалки на улице орловец остался без дорогого телефона
Ушла из жизни орловский краевед, заслуженный работник культуры Нина Кирилловская
В Орле юный лихач на "Мазде" учинил ДТП с пострадавшим
В Орловской области выбрали семьи года-2020
Грядущая неделя в Орле выдастся холодной и дождливой
В орловском правительстве рассказали как продвигается ремонт мост Дружбы
Несовершеннолетние девушки осквернили памятник Тургеневу в Орловской области