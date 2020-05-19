19 Май 2020 2020-05-19T11:05:17+03:00

18 мая в Орле на улице Раздольной не разъехались две иномарки. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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В понедельник, 18 мая, в Северном районе Орла не разъехались две иномарки. Инцидент произошел в районе начала восьми часов вечера на улице Раздольная.

Как сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля «Ниссан» выезжал с территории дома №57 и врезался в «Ситроен». Водитель второй иномарки в это время как раз ехал по раздольной и не менял направление.

- В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен» получила травмы. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU