В Орле на улице Раздольной не разъехались две иномарки
В понедельник, 18 мая, в Северном районе Орла не разъехались две иномарки. Инцидент произошел в районе начала восьми часов вечера на улице Раздольная.
Как сообщили «КП» в региональной Госавтоинспекции, 32-летний водитель автомобиля «Ниссан» выезжал с территории дома №57 и врезался в «Ситроен». Водитель второй иномарки в это время как раз ехал по раздольной и не менял направление.
- В результате ДТП 51-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен» получила травмы. Госпитализация не потребовалась, - рассказали «КП» в ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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