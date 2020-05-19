В отделениях ЗАГС Орловской области возобновляют прием для выдачи документов
С 19 мая территориальные отделы ЗАГС Орловской области возобновили прием посетителей для выдачи повторных документов о госрегистрации актов гражданского состояния (свидетельства о рождении, смерти, усыновления, браке и так далее).
Прием документов будет временно проходить дважды в неделю – во вторник и четверг с 9 до 13 часов.
- Такой порядок установлен в целях поэтапного снятия ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU