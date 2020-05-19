Водитель «Газели» и 13-летний мальчик пострадали в аварии на орловской трассе

19 Май 2020 2020-05-19T10:32:55+03:00

Водитель «Газели» не справился с управление и вылетел в кювет под Малоархангельском. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

Автомобилист не справился с управлением и вылетел в кювет

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В понедельник, 18 мая, в Малоархангельском районе на 22 километре автодороги Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое произошло ДТП. «Газель» выехала с проезжей части в кювет.

Как сообщили «Комсомолке» в Госавтоинспекции Орловской области, инцидент произошел днем в районе четырех часов. Автомобиль ехал со стороны в Малоархангельска в сторону Колпны.

- 46-летний водитель автомобиля «ГАЗ» не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части в кювет по ходу своего движения. В результате ДТП он и его пассажир (13 мальчик) получили телесные повреждения, - рассказали «КП» в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU