Орловские пожарные спасли из огня 54-летнюю женщину в Ливнах

19 Май 2020 2020-05-19T10:11:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 мая, на улице Леонова в Ливнах произошел пожар. Огонь охватил веранду частного жилого дома в районе девяти часов вечера.

К месту происшествия выехали сотрудники 2 отделения 7-й пожарно-спасательной части и 1 отделение 8-й пожарной части. Им удалось отстоять от распространяющего огня два соседних дома и спасти 54-летнюю женщину, на веранде которой и начался пожар.

- Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электросчетчике на веранде. Она выгорела, но изнутри дома не пострадал. Сейчас устанавливается размер ущерба, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU