Орловские пожарные спасли из огня 54-летнюю женщину в Ливнах
В понедельник, 18 мая, на улице Леонова в Ливнах произошел пожар. Огонь охватил веранду частного жилого дома в районе девяти часов вечера.
К месту происшествия выехали сотрудники 2 отделения 7-й пожарно-спасательной части и 1 отделение 8-й пожарной части. Им удалось отстоять от распространяющего огня два соседних дома и спасти 54-летнюю женщину, на веранде которой и начался пожар.
- Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в электросчетчике на веранде. Она выгорела, но изнутри дома не пострадал. Сейчас устанавливается размер ущерба, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU