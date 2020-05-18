Фотофакт: в Орле сильный ветер повалил дерево на припаркованные машины

18 Май 2020 2020-05-18T17:52:53+03:00

Стихия 18 мая разбушевалась, на нескольких улиц деревья не выдержали ее напора

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Предпоследняя неделя мая по прогнозам синоптиков по-весеннему теплой быть не обещает. Пасмурное небо, дожди и сильный ветер прогнозируют метеорологи в ближайшие дни. Разбушевавшаяся сегодня непогода стала причиной нескольких происшествий в областной столице.

Так, на Октябрьской улице близ пятиэтажного жилого дома ветер повалил дерево. Упало оно на припаркованные рядом автомобили. Фотоснимками поделились очевидцы происшествия в социальных сетях: фото размешены в группе "ДТП Орел".

Фото: группа Вконтакте "ДТП Орел"Фото: Соцсети

Еще одно дерево не выстояло под напором шквалистого ветра уже в Заводском районе города. Упало на дорогу по Колхозной улице, перегородив проезжую часть.

Фото: группа Вконтакте "ДТП Орел"Фото: Соцсети

Еше один снимок иллюстрирует разломившееся дерево на улице Грузовой. Здесь на проезжую часть упала ветка.

Фото: группа Вконтакте "ДТП Орел"Фото: Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU