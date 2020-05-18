2020-05-18T15:57:09+03:00
Происшествия

За выходные орловские спасатели потушили 15 пожаров

Горели хозпростройки и жилой дом
Ольга СУПОНЕВА
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Всего на разные происшествия спасатели выезжали за прошедшие выходные 27 разВсего на разные происшествия спасатели выезжали за прошедшие выходные 27 разФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
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За прошедшие выходные, 16-17 мая, орловские спасатели 15 раз выезжали на тушение пожаров. Горели хозяйственные постройки и жилой дом.

Пламя в жилом доме разбушевалось в поселке Шаблыкино. В ванной комнате сгорели потолочные перекрытия. Обошлось без пострадавших.

В самом городе Орле на улице Глинки в воскресенье загорелись хозяйственные постройки. Одна полностью сгорела, у второй выгорела обшивка.

Еще один пожар пришлось тушить утром воскресенья в дачном поселке Вязки. Здесь также полыхала хозпостройка, выгорела кровля. Предположительно пламя разбушевалось из-за неисправной печки.

Всего же на разные происшествия спасатели выезжали за прошедшие выходные 27 раз, как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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