2020-05-18T15:49:28+03:00
Происшествия

Жителя пригорода Орла поймали на хранении марихуаны

У себя дома мужчина держал больше 300 граммов наркотика за что попал под уголовное дело
Ольга СУПОНЕВА
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Мужчине грозит реальный срок заключенияМужчине грозит реальный срок заключенияФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жителя пригорода Орла поймали на хранении марихуаны. У себя дома мужчина держал больше 300 граммов наркотика за что попал под уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Знаменка. Полицейские их территориального отдела ОВД проверяли поступившую информацию о том, что ранее судимый 42-летний мужчина может быть причастен к обороту запрещенных веществ. При проверке так оно и оказалось: дома у орловца была обнаружена крупная партия марихуаны.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании данному гражданину меры пресечения. Ведется следствие, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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