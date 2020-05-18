18 Май 2020 2020-05-18T15:49:28+03:00

У себя дома мужчина держал больше 300 граммов наркотика за что попал под уголовное дело

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Жителя пригорода Орла поймали на хранении марихуаны. У себя дома мужчина держал больше 300 граммов наркотика за что попал под уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Знаменка. Полицейские их территориального отдела ОВД проверяли поступившую информацию о том, что ранее судимый 42-летний мужчина может быть причастен к обороту запрещенных веществ. При проверке так оно и оказалось: дома у орловца была обнаружена крупная партия марихуаны.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании данному гражданину меры пресечения. Ведется следствие, - пояснили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU